La Salernitana fa ricorso per i playout, ma il Coni lo boccia: "Inammissibile"

Il Collegio di Garanzia del Coni ha dichiarato inammissibile il ricorso della Salernitana contro la decisione della Lega B di rinviare le gare di playout (inizialmente previste per il 19 e 26 maggio) a causa della situazione del Brescia. La società campana contestava il comunicato ufficiale della Lega, ma il ricorso è stato respinto e la Salernitana dovrà pagare 15.000 euro di spese legali, suddivisi tra FIGC, Lega B e Sampdoria.

Nonostante ciò, la Salernitana continua la battaglia legale: ha presentato un altro ricorso al Tribunale Federale Nazionale, che sarà discusso il 13 giugno, e potrebbe causare un nuovo rinvio della doppia sfida contro la Sampdoria (attualmente fissata per il 15 e 20 giugno). Il club è inoltre pronto a ricorrere anche al TAR.

Questo il comunicato del Coni:

“HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 43/2025, presentato, in data 20 maggio 2025, dalla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento/revoca del Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con il quale la LNPB ha disposto il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE IN € 15.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, DI CUI € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIGC, € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA LNPB ED € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA UC SAMPDORIA S.P.A.”.