Sella sulla crisi della Fiorentina: "Inspiegabile. C'è preoccupazione"

L'ex attaccante della Fiorentina, Ezio Sella, intervistato da TMW, ha parlato anche della crisi dei viola: "Non me la spiego, è inspiegabile. Se guardiamo la rosa che ha, vederla in quella posizione è una sorpresa. Spero che con il cambio in panchina possano ritrovare quella solidità che è venuta a mancare. Secondo me i giocatori ci sono, con questa scossa spero che Vanoli possa dare le motivazioni e l'assetto giusti per risollevarsi".

Davvero i viola devono preoccuparsi della lotta per la retrocessione? "Spero che con Vanoli torni in acque tranquille, ma la preoccupazione c'è. I punti sono pochi, quando sei lì i giocatori devono cambiare mentalità. Ci vogliono umiltà, sacrificio, serve fare gruppo per venirne fuori. La situazione non è facile, ma sono certo che questo gruppo possa venirne fuori".