La prima Italia di Gattuso riparte da Moise Kean e dal 4-3-3

Domani sera alle 20.45 parte ufficialmente l'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri, che affronteranno l'Estonia a Bergamo nel terzo incontro del girone di qualificazione al Mondiale, hanno sostenuto questa mattina l'ultimo allenamento a Coverciano prima della partenza fissata nel pomeriggio. 

Le ultime di formazione, riportate da TMWraccontano di come il ct Gattuso abbia provato quella che dovrebbe essere la formazione titolare domani sera a Bergamo. Il modulo scelto dovrebbe essere il 4-3-3, con in porta ovviamente Gianluigi Donnarumma e con la difesa formata dalla coppia centrale Bastoni-Calafiori e da quella di esterni Di Lorenzo e Dimarco. Il vertice basso sarà Locatelli ai cui fianchi giocheranno Barella e Tonali. Davanti Politano e Zaccagni saranno gli esterni del tridente che avrà come punta il bomber viola Moise Kean, al momento in vantaggio su Retegui. I due attaccanti, in questi allenamenti a Coverciano, sono stati alternati spesso nell'attacco azzurro, ma mai schierati insieme.

Questo il probabile undici: (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni.