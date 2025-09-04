La prima Italia di Gattuso riparte da Moise Kean e dal 4-3-3

Domani sera alle 20.45 parte ufficialmente l'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri, che affronteranno l'Estonia a Bergamo nel terzo incontro del girone di qualificazione al Mondiale, hanno sostenuto questa mattina l'ultimo allenamento a Coverciano prima della partenza fissata nel pomeriggio.

Le ultime di formazione, riportate da TMW, raccontano di come il ct Gattuso abbia provato quella che dovrebbe essere la formazione titolare domani sera a Bergamo. Il modulo scelto dovrebbe essere il 4-3-3, con in porta ovviamente Gianluigi Donnarumma e con la difesa formata dalla coppia centrale Bastoni-Calafiori e da quella di esterni Di Lorenzo e Dimarco. Il vertice basso sarà Locatelli ai cui fianchi giocheranno Barella e Tonali. Davanti Politano e Zaccagni saranno gli esterni del tridente che avrà come punta il bomber viola Moise Kean, al momento in vantaggio su Retegui. I due attaccanti, in questi allenamenti a Coverciano, sono stati alternati spesso nell'attacco azzurro, ma mai schierati insieme.

Questo il probabile undici: (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni.