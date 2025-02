La perla di Soulé su punizione decide Parma-Roma: giallorossi a -5 dalla Fiorentina

Non si ferma più la Roma di Claudio Ranieri, che con la vittoria a Parma raggiunge il nono risultato utile consecutivo e la terza vittoria in trasferta di fila. La partita per i giallorossi si mette sul giusto binario alla mezz'ora, quando il fallo da ultimo uomo di Leoni lascia i suoi in dieci e regala agli ospiti una punizione dal limite perfettamente pennellata all'incrocio da Matias Soulé. Roma vicina a raddoppiare anche nella ripresa, ma costretta a fare i conti con un super Suzuki, che al 51' si supera prima su Soulé e poi su Salah-Eddine. I tre punti permettono ai giallorossi di andare a -4 da Bologna e Milan e a -5 dalla Fiorentina.