La Juventus passa a Genova: finisce 0-1 per i bianconeri, decisivo Vlahovic

FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:26News
di Redazione FV

Dopo lo 0-0 tra Torino e Fiorentina, a Marassi nell'altra gara del pomeriggio è la Juventus a festeggiare ai danni del Genoa. I bianconeri si impongono per 1-0 grazie alla rete di Dusan Vlahovic, decisivo per la squadra di Tudor.