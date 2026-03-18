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La Joma annuncia De Gea: nuovo sponsor tecnico per il portiere

La Joma annuncia De Gea: nuovo sponsor tecnico per il portiere
Oggi alle 17:22News
di Redazione FV

La Joma, per alcune stagioni sponsor tecnico della Fiorentina e vicino a tornare ad esserlo a giugno, intanto ha inserito nel proprio team il portiere viola, David De Gea. Da oggi dunque lo spagnolo indosserà scarpe della Joma appunto, come hanno annunciato sia l'azienda di abbigliamento sportivo che il portiere viola stesso sui social: "Riflessi Riflessi che segnano le partite.

Istinto che definisce le carriere. Oggi inizia un nuovo capitolo. Bentornato a casa!" si legge nel post Instagram.