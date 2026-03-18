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Fazzini compie 23 anni: il post su Instagram con riferimento a "One Piece"

Fazzini compie 23 anni: il post su Instagram con riferimento a "One Piece"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:15News
di Redazione FV

Giornata di auguri per Jacopo Fazzini: il centrocampista viola compie oggi 23 anni. Attraverso un post Instagram il giovane classe 2003 ha voluto ringraziare tutto l'ambiente viola, ma non solo, per gli auguri ricevuti. "Un obiettivo in testa. Grazie a tutti per gli auguri": questo il contenuto del post.

Tra le foto postate, presenti anche due immagini relative all'anime "One Piece" entrambi raffiguranti Roronoa Zoro. Nella prima il personaggio si trova di spalle, mentre nella seconda viene presentato con una spada tra i denti. In mezzo, alcune foto dello stesso trequartista viola durante alcune azioni di gioco con la maglia della Fiorentina.