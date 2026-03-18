Europa League: Roma-Bologna, sfida senza appello all'Olimpico

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(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Domani sera all'Olimpico, Roma e Bologna si affronteranno nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League e dopo il pareggio 1-1 di una settimana fa i capitolini, spinti dall'ennesimo sold out, partono favoriti a 1,75 rispetto al 4,75 dei rossoblù con il pareggio, che porterebbe la sfida ai supplementari, offerto a 3,60. Giallorossi avanti, a 1,36, anche per il passaggio turno, felsinei in quota a 3,10. La vincente nei quarti del torneo sfiderà una tra Aston Villa e Lille. La Roma è in serie positiva, in Europa League, da sei gare mentre il Bologna addirittura da dieci con una striscia aperta di quattro successi consecutivi in trasferta. L'Olimpico proverà a spingere Malen, in gol a 2,40, verso l'ennesima segnatura mentre cerca la prima in giallorosso anche Robinio Vaz, dato a 3,25.

La difesa felsinea dovrà fare attenzione a Lorenzo Pellegrini, già decisivo all'andata: un gol o un assist del numero 7 romanista si gioca a 2,40. Italiano, dal canto suo, si affida a Santiago Castro, nel tabellino dei marcatori a 4,50, ma anche al suo uomo più in forma, Federico Bernardeschi, a segno a 5,00. Senza dimenticare però il leader del Bologna, quel Riccardo Orsolini che vuole tornare protagonista magari con un assist offerto a 7,50. (ANSA).