Nuova chance con il Venezuela per Balbo: il viola tra i convocati in Nazionale

Nuova chance con il Venezuela per Balbo: il viola tra i convocati in NazionaleFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:39News
di Redazione FV

Il giovane terzino della Fiorentina primavera Luis Balbo, è stato convocato ancora una volta dalla sua nazionale, il Venezuela, per affrontare in amichevole l'Uzbekistan e Trinidad Tobago. Il classe 2006 aveva già esordito contro l'Australia, ma al 30' del primo tempo ha dovuto lasciare il campo per via di un infortunio. Balbo fa parte dei 28 giocatori convocati da Oswaldo Vizcarrondo. Ecco la lista completa: 

Portieri: Josè Contreras, Cristopher Varela, Jesus Camargo, Frankarlos Benitez

Difensori:Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas, Jon Aramburu, Teo Quintero, Diego Osio, Delvin Alfonzo, Luis Babo, Andrusw Araujo

Centrocampisti: Cristian Casseres, Jorge Yriarte, Carlos Faya, Gustavo Gonzalez, Gleiker Mendoza, Jefferson Savarino, Carlos Sosa, Telasco Segovia, Wilkelman Carmona, David Martinez, Keiber Lamadrid, Luis Gonzalez

Attaccanti: Solomon Rondon, Jovanny Bolivar, Alejandro Marques, Jesus Ramirez