Thiago Silva a -1 dalle 1000 partite, Farioli: "Incredibile, continua ad evolversi in campo e aiuta il Porto"

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Il difensore Thiago Silva, ora al Porto, è ad una sola partita dal festeggiare le 1000, all'età di 41 anni, in un momento difficile per lui per la scomparsa improvvisa della madre. L'allenatore Francesco Farioli, presentando la gara del Porto in Europa League, lo elogia: "Raggiungere le 1.000 partite è incredibile, non so in quanti ci siano riusciti, ma è qualcosa di unico e speciale", ha detto Farioli. "La dice lunga sulla sua carriera, su ciò che ha fatto in passato e su ciò che continua a fare, perché gioca ancora ad alto livello, continua a evolversi in campo e ad aiutare il Porto".

E ha concluso: "Sono certo che nella sua mente ci sia solo la voglia di andare avanti e continuare a dare il suo contributo alla squadra. Sta attraversando un momento personale molto difficile, ma è un giocatore d'élite, un leader incredibile: guida con la voce e con l'esempio. Negli ultimi giorni è tornato con il gruppo, sempre con l'attitudine e l'energia giuste".