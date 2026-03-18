Il ct del Venezuela su Balbo: "Giovane di qualità, lo vogliamo valorizzare"
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Osvaldo Vizcarrondo, ha parlato in conferenza stampa per commentare le proprie convocazioni per il Venezuela, concentrandosi anche su Luis Balbo, il giovane classe 2006 della Fiorentina Primavera. Ecco le sue parole: "Potrà assicurarci un rendimento positivo, è un giocatore giovane e si nota subito la sua grande determinazione e voglia di mettersi in mostra.
Al momento gli manca un po' di regolarità, ma crediamo che nel medio-lungo periodo possa diventare una risorsa importante e garantirci buone prestazioni. E' stato convocato in Serie A senza però riuscire a debuttare (ha comunque trovato spazio in Coppa Italia), ma il nostro obiettivo è sostenerlo e valorizzarlo, così da dimostrare anche al suo club quanto puntiamo su di lui".
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