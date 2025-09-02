La Fiorentina Under-15 protagonista alla 3ª Scudetto Cup "Gabriele D’Annunzio"
Dal 2 al 6 settembre 2025 Pescara e Montesilvano accolgono la terza edizione della “Scudetto Cup Gabriele d’Annunzio”, una manifestazione che richiama alcune delle più prestigiose realtà calcistiche italiane dedicata alla categoria Under 15. La Fiorentina Under 15, inserita nel Girone A insieme a Napoli e Pescara e guidata da Mister Matia Balestracci, si prepara a vivere un’importante settimana di calcio e formazione, con l’obiettivo di confrontarsi con alcuno delle migliori scuole giovanili del Paese e mettere in campo il talento del proprio settore giovanile.
Il calendario dei viola
Martedì 2 settembre @ Campo San Marco di Pescara
Pescara – Fiorentina
Mercoledì 3 settembre @ Stadio Comunale di Montesilvano
Napoli – Vincente 1ª gara del Girone A
Giovedì 4 settembre @ Stadio Comunale di Montesilvano
Napoli – Perdente 1ª gara del Girone A
In palio l’accesso alle semifinali di venerdì 5 settembre, che metteranno di fronte le prime due classificate di ciascun girone. A chiudere il torneo, le finali allo Stadio Adriatico di Pescara nella giornata di sabato 6 settembre.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati