La Fiorentina Under-15 protagonista alla 3ª Scudetto Cup "Gabriele D’Annunzio"

Dal 2 al 6 settembre 2025 Pescara e Montesilvano accolgono la terza edizione della “Scudetto Cup Gabriele d’Annunzio”, una manifestazione che richiama alcune delle più prestigiose realtà calcistiche italiane dedicata alla categoria Under 15. La Fiorentina Under 15, inserita nel Girone A insieme a Napoli e Pescara e guidata da Mister Matia Balestracci, si prepara a vivere un’importante settimana di calcio e formazione, con l’obiettivo di confrontarsi con alcuno delle migliori scuole giovanili del Paese e mettere in campo il talento del proprio settore giovanile.

Il calendario dei viola

Martedì 2 settembre @ Campo San Marco di Pescara

Pescara – Fiorentina

Mercoledì 3 settembre @ Stadio Comunale di Montesilvano

Napoli – Vincente 1ª gara del Girone A

Giovedì 4 settembre @ Stadio Comunale di Montesilvano

Napoli – Perdente 1ª gara del Girone A

In palio l’accesso alle semifinali di venerdì 5 settembre, che metteranno di fronte le prime due classificate di ciascun girone. A chiudere il torneo, le finali allo Stadio Adriatico di Pescara nella giornata di sabato 6 settembre.