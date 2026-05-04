Social La Fiorentina si congratula con l'Inter per lo Scudetto: ecco il messaggio social

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Nel primo lunedì di maggio titoli, immagini e spazio di quotidiani e siti specializzati sono tutti per l'Inter e per quanto successo ieri a San Siro: con la vittoria per 2-0 sul Parma i nerazzurri si sono infatti laureati campioni d'Italia con tre giornate d'anticipo. Un trionfo quasi mai in dubbio per gli uomini di Christian Chivu, che dopo il successo di ieri sera a San Siro (reti di Marcus Thuram ed Henrikh Mkhitaryan) hanno festeggiato con i tifosi a piazza Duomo (Milano). Nel day-after celebrazioni e congratulazioni che arrivano anche dagli altri club italiani.

Tra questi la Fiorentina, che sui propri canali social ha fatto i complimenti all'Inter per la conquista del 21esimo Scudetto. Ecco il messaggio.