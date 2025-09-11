La Fiorentina segue Mascardi dello Spezia. Albertosi: "Ha davanti un futuro roseo"

vedi letture

Diego Mascardi, portiere classe 2006 di proprietà dello Spezia Calcio, dopo anni di apprendistato nelle giovanili, ha iniziato a trovare spazio nella squadra che l'ha cresciuto fin da quando era un bambino. Ad agosto ha esordito in Coppa Italia contro la Sampdoria, parando addirittura due rigori, poi due eccellenti prove contro il Carrarese e Catanzaro prima di essere chiamato dalla Nazionale U21 di Silvio Baldini dove ha esordito dal primo minuto contro il Montenegro. Arriva, poi, anche la consacrazione di Enrico Albertosi, uno dei più grandi portieri del calcio Italiano, anche lui fece tre anni di apprendistato senza giocare nelle giovanili dello Spezia, nel 1957, poi, ebbe la sua occasione e solo dopo 8 gare lo acquistò la Fiorentina.

L'ex portiere azzurro gli manda anche un messaggio "Ha fatto la mia stessa trafila, lo seguo, avrà davanti un futuro roseo. Deve ancora guadagnarsi tutto, ma deve arrivarci con forza e tranquillità abbinandoci ovviamente le sue qualità:" Adesso è tutto nelle sue mani, il futuro è suo. Secondo quanto riporta TuttoSport, infatti, la Fiorentina starebbe seguendo con interesse il portierino azzurro, insieme a Napoli e Milan.