Social La Fiorentina saluta Beltran, Barak, Ikone e Bianco: "Nuove sfide vi aspettano: buona fortuna"

Nell'ultimo giorno di mercato la Fiorentina è stata protagonista del mercato in uscita cedendo in prestito Lucas Beltran, Antonin Barak e Alessandro Bianco - rispettivamente al Valencia, alla Sampdoria e al Paok - e a titolo definitivo Jonathan Ikone al Paris FC. Stamattina, attraverso un post sui propri profili social, è arrivato il saluto del club gigliato ai quattro giocatori che non vestiranno la maglia viola in questa nuova stagione: "Nuove sfide vi aspettano: buona fortuna, ragazzi!"

Di seguito il post ufficiale del club viola: