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La Fiorentina celebra l'esordio in Serie A di Riccardo Braschi

La Fiorentina celebra l'esordio in Serie A di Riccardo BraschiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:36News
di Redazione FV

In una notte, quella dell'Olimpico di ieri, che per la Fiorentina è stata totalmente negativa, con quattro gol subiti dalla Roma di Gasperini, l'unica nota positiva per i viola è legata all'esordio in Serie A del classe 2006 Riccardo Braschi.

L'attaccante, che l'esordio assoluto in maglia Fiorentina l'aveva fatto già in Conference League, è stato celebrato dallo stesso club gigliato attraverso un posto pubblicato su Instagram: