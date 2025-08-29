La Fiorentina celebra il suo compleanno: "99 anni, una sola passione"
29 agosto 1926. In uno studio notarile di Firenze viene redatto l'atto costitutivo dell'Associazione Calcio Firenze, in seguito alla fusione tra le due maggiori squadre di Firenze: la Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas e il Club Sportivo Firenze. Nasce di fatto quella che adesso è l'Acf Fiorentina. Che oggi festeggia quindi novantanove anni.
Dopo gli auguri cantati a squarciagola dai suoi tifosi sia nella serata di lunedì (alla mezzanotte del 26 agosto, data che per molti supporter viola è quella della vera nascita della Fiorentina) sia ieri sera al Mapei in occasione della sfida di ritorno dei playoff di Conference contro il Polissya, ecco il post sulle pagine social del club: "99 anni, una sola passione. Tanti auguri Fiorentina", un contenuto che serve a ricordare anche quanto poco manchi (un anno di fatto) al centenario della società.
