Ufficiale La Fiorentina cede in prestito l'ex 10 della Primavera di Galloppa: Ievoli all'Ospitaletto

Altra ufficialità in uscita per un giovane della Fiorentina. L'ex numero 10 della Primavera di Galloppa, Mattia Ievoli, si è trasferito in prestito all'Ospitaletto, squadra della provincia di Brescia che nella prossima stagione affronterà il campionato di Serie C. Ecco il comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica la cessione, a titolo temporaneo per la stagione 2025/26, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Ievoli all' Ospitaletto Franciacorta, Club che disputerà il campionato di Serie C nella stagione in corso".