La classifica di Serie A dopo 35 giornate: Fiorentina a +9 dalla Cremonese
FirenzeViola.it
Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo 35 giornate di campionato:
Inter 82 - Campione d'Italia
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 20 - Retrocessa in Serie B
Pisa 18 - Retrocessa in Serie B
Pubblicità
News
Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problemadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problema
Copertina
FirenzeViolaUna figuraccia specchio di un'intera stagione. Si contano i giorni per la resa dei conti
Mario TeneraniUna notte per timbrare la salvezza. Missione di Goretti in Portogallo. A caccia di giocatori, non di Farioli... Vanoli-Società: verso il summit
Alberto PolverosiFiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com