La classifica di Serie A dopo 35 giornate: Fiorentina a +9 dalla Cremonese

La classifica di Serie A dopo 35 giornate: Fiorentina a +9 dalla CremoneseFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:56News
di Redazione FV

Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo 35 giornate di campionato:
Inter 82 - Campione d'Italia
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 20 - Retrocessa in Serie B
Pisa 18 - Retrocessa in Serie B