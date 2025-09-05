L'Italia supera 5-0 l'Estonia: per Kean un gol e un clamoroso palo nella ripresa

vedi letture

Debutto vincente per Rino Gattuso sulla panchina della Nazionale. A Bergamo, in una cornice davvero speciale, l’Italia ha superato l’Estonia con un nettissimo 5-0. Protagonisti i gol di Kean, Retegui (autore di una doppietta), Raspadori e Bastoni, che hanno regalato i primi tre punti al nuovo corso azzurro. Buona la prova del centravanti viola: dopo aver sprecato nel primo tempo l’occasione per sbloccare il risultato (tiro alto sopra la traversa), al 58’ ha trovato l’1-0 correggendo in rete il tacco illuminante di Retegui.

Pochi minuti dopo ha sfiorato la doppietta con un palo clamoroso in contropiede. Gattuso lo ha richiamato all’84’, concedendo spazio al giovanissimo Francesco Pio Esposito. Nel finale, Retegui (due volte), Raspadori e Bastoni hanno chiuso i conti, certificando una vittoria che dà fiducia e segna l’inizio di una nuova era azzurra.