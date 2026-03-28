L'Islanda (senza Gudmundsson) pareggia 2-2 con il Canada: super David
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Giornate di amichevoli internazionali oltre alle sfide nei playoff per il prossimo Mondiale che vedranno l'Italia sfidare la Bosnia martedì sera per la finale. Oggi è stato il turno di Canada e Islanda che hanno giocato una sfida amichevole senza tanti protagonisti come per esempio Albert Gudmundsson, lasciato questa volta a Firenze dal CT. Nonostante ciò, gli islandesi hanno dato spettacolo andando in vantaggio di due gol grazie alla doppietta di Oskarsson nel primo tempo, prima della rimonta del Canada firmata Jonathan David, attaccante della Juventus. Anche lui ha segnato una doppietta nel 2-2 tra Canada e Islanda.
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