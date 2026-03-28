Ansia Roma per l'infortunio muscolare per il brasiliano Wesley in Nazionale

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Il terzino della Roma e nazionale brasiliano Wesley è stato costretto a lasciare il gruppo verdeoro dopo aver accusato un infortunio muscolare nella parte posteriore della coscia destra durante l’amichevole persa 2-1 contro la Francia. Il tgiocatore non prenderà parte al secondo impegno dei verdeoro, previsto contro la Croazia di Pongracic in America, e farà immediatamente rientro nella Capitale per sottoporsi a ulteriori esami strumentali ma le prime sensazioni non sono incoraggianti e si teme uno stop per qualche gara.