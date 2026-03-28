L'aneddoto di Corvino: "Volevo fare il calciatore ma lasciai per motivi familiari"

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Il direttore generale del Lecce, Pantaleo Corvino, durante un incontro tenutosi presso l'Università di Macerata per parlare del ruolo del direttore sportivo, ha parlato della sua passione per il calcio: "Tutto è iniziato a Macerata - le parole riportate da PianetaLecce - dove sono arrivato 60 anni fa, a 16 anni. Volevo fare il calciatore, ma per esigenze familiari ho dovuto rinunciare. Sono diventato sottoufficiale dell’Aeronautica, proprio qui. Ero arrivato in treno da Lecce.

Però non ho mai smesso di sognare e ho percorso, fuori dal terreno di gioco, come direttore sportivo, da 52 anni, quello che non ho avuto la possibilità di realizzare da calciatore. I sogni si possono realizzare. Difendeteli con tenacia. Ci saranno delle cadute, ma dovrete sapervi rialzare".