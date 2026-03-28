Atalanta, Hien lascia il ritiro della Svezia e rientra a Bergamo per gli esami

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- BERGAMO, 28 MAR - Isak Hien lascia il ritiro della Svezia e torna a disposizione dell'Atalanta. Il rientro in Italia è atteso nelle prossime ore. Il difensore, uscito dopo 37 minuti della seminale playoff per le qualificazioni ai Mondiali giovedì 26 marzo a Siviglia con l'Ucraina, soffre di un risentimento alla coscia sinistra. "Isak Hien è costretto a interrompere il ritiro della Nazionale maschile in vista dei playoff.

Ciò a causa dell'infortunio riportato durante la partita contro l'Ucraina - si legge nella nota ufficiale della Federazione Svedese di Football -. Dopo la vittoria contro l'Ucraina di giovedì, la nazionale maschile è tornata in Svezia e continuerà la preparazione a Stoccolma in vista della decisiva finale di qualificazione di martedì contro la Polonia. Il difensore centrale interromperà il ritiro e non sarà quindi disponibile per la partita di martedì".