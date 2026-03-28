Kean sui social festeggia i gol e pubblica una serie di immagini: "Forza azzurri!"

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Consueta carrellata di immagini sui social per Moise Kean, attaccante della Fiorentina che sta vivendo giornate intense con la maglia della Nazionale in vista della finale playoff di martedì sera contro la Bosnia. Il calciatore classe 2000 sui propri social ha pubblicato una serie di immagini che si alternano tra le foto dell'esultanza dopo il gol contro l'Irlanda del Nord e alcune frasi sia motivazionali che prese da libri sacri. "Mi curo più della mia playlist che della tua opinione", si legge in una.

Nella descrizione del post, Kean ha aggiunto: "Se non sei odiato non stai facendo niente. Forza azzurri!".