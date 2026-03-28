Live Fiorentina, allenamento finito: palloni in tribuna per salutare i tifosi, peccato per Dodo ko

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L'allenamento della Fiorentina a porte aperte davanti a 2000 persone si chiude con giocatori e Vanoli che tirano palloni sulle due tribune per salutare chi è venuto a sostenerli. La Fiorentina vuole fare quadrato con i suoi tifosi in un momento particolare e decisivo della stagione e dunque ha bisogno del calore e del sostegno di tutti. E' questo lo scopo infatti dell'iniziativa. Applauditi i gol di Solomon, tornato dopo l'infortunio, e di Harrison in grande spolvero mentre l'unica nota negativa è l'infortunio muscolare di Dodo. Per capirne l'entità bisognerà aspettare qualche ora.

16.21 - Partitella e allenamento finito: i giocatori tirano i palloni in tribuna mentre parte l'inno della Fiorentina.

16.12 - La partitella vede De Gea in porta con Kouadio a destra e Trapani a sinistra con la coppia Ranieri e Rugani al centro della difesa. Fagioli in regia con Harrison, Fabbian, Fazzini e Solomon sulla trequarti e Gudmundsson in attacco.

16.03 - La prima esercitazione a metà campo è finita e la squadra si sposta sull'altra metà campo per una partitella vera e propria con De Gea e Christensen come portieri. Gosens nel frattempo era uscito per proseguire lavoro personalizzato così come Piccoli.

15.52 - Gli schemi tattici proseguono, in gol anche Gudmundsson, applaudito.

ore 16.47 - Sprint e infortunio per Dodo: il giocatore si ferma toccandosi, subito soccorso da due fisioterapisti. Il giocatore esce zoppicando. Si tratta di un infortunio muscolare.

ore 15.45 - C'è gloria anche per Solomon, subito dopo invece Harrison fallisce la seconda opportunità.

ore 15.44 - Esercizio a cinque tocchi e tiro con Harrison che fa il primo gol.

ore 15.42 - Finiti il riscaldamento e gli esercizi atletici, la squadra e il gruppo dei Primavera si schieran0 in campo per le esercitazioni tattiche. Portieri sempre a parte, a parte Leonardelli. .

ore 15.38 - Applausi e cori di incoraggiamento per Paolo Vanoli che al "forza Paolo" ricambia un saluto. Il tecnico ha acconsentito all'allenamento a porte aperte, da lui fin dall'inizio sponsorizzato (dopo aver tirato fuori la squadra dalla zona retrocessione). Al momento non ci sono dirigenti a seguire l'allenamento.

ore 15.25 - Ecco il gruppo dei Primavera aggregati per l'allenamento: Sadotti, Sturli, Trapani, Montenegro, Atzeni, Jallow, Conti, Deli, Turnone e Puzzoli. I più giovani si stanno riscaldando a parte così da fare poi la partitella con la prima squadra.

ore 15.14 - Abbandonano il campo, per proseguire l'allenamento in maniera personalizzata, Brescianini, Fortini, Mandragora e Parisi. Solomon invece sta lavorando con Harrison, Ranieri, Fabbian, Fazzini, Gudmundsson, Gosens, Dodo, Rugani, Fagioli e tutti gli altri in un altro gruppo. Presenti anche alcuni giocatori della Primavera.

Ore 15.10 Entra la squadra in campo, applaudita dai tifosi

La Fiorentina apre le porte del Viola Park ai tifosi, come promesso sia dalla dirigenza che dal tecnico Paolo Vanoli appena arrivato, che aveva chiesto ovviamente la pazienza di tirare fuori la squadra dalle difficoltà iniziali. Ora quel momento sembra arrivato, con la Fiorentina uscita dalla zona rossa della classifica (pur di poco) e l'approdo ai quarti di Conference. La squadra cercherà anzi da questo incontro con i tifosi di prendere le energie per l'ultimo spezzone di stagione e cercare di raddrizzarla con salvezza e andando più avanti possibile in Europa nonostante lo scoglio Crystal Palace. FirenzeViola con i suoi inviati seguirà la seduta minuto per minuto, descrivendovi in tempo reale quanto accade sul terreno dello stadio.