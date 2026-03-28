Zenica aspetta l'Italia. Il precedente che riguarda la Fiorentina in Mitropa Cup

Zenica aspetta l'Italia. Il precedente che riguarda la Fiorentina in Mitropa CupFirenzeViola.it
Oggi alle 19:40News
di Redazione FV

C'è una curiosità legata alla Fiorentina che riguarda Zenica, città in Bosnia che sarà sede della finale playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale. Come racconta TMW, la squadra della cittadina balcanica nella stagione 1971/72 ha battuto proprio i viola nella finale di Mitropa Cup.

Era la Fiorentina di Nils Liedholm e dopo l'andata a Firenze chiusa su un sorprendente 0-0, al ritorno nel nuovo stadio cittadino inaugurato per l'occasione, il Bilino Polje, i bosniaci ebbero la meglio dei viola 1-0 segnando ad un minuto dal 90esimo dopo che alla Fiorentina era stato annullato una rete per fuorigioco con grandi proteste dei giocatori gigliate. Il Celik Zenica vinse così l'edizione della Mitropa Cup.