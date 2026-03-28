Zenica aspetta l'Italia. Il precedente che riguarda la Fiorentina in Mitropa Cup
FirenzeViola.it
C'è una curiosità legata alla Fiorentina che riguarda Zenica, città in Bosnia che sarà sede della finale playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale. Come racconta TMW, la squadra della cittadina balcanica nella stagione 1971/72 ha battuto proprio i viola nella finale di Mitropa Cup.
Era la Fiorentina di Nils Liedholm e dopo l'andata a Firenze chiusa su un sorprendente 0-0, al ritorno nel nuovo stadio cittadino inaugurato per l'occasione, il Bilino Polje, i bosniaci ebbero la meglio dei viola 1-0 segnando ad un minuto dal 90esimo dopo che alla Fiorentina era stato annullato una rete per fuorigioco con grandi proteste dei giocatori gigliate. Il Celik Zenica vinse così l'edizione della Mitropa Cup.
Pubblicità
News
Dagli inviatiDimarco risponde alle critiche: "Irrispettose le riprese, non ho mancato di rispetto alla Bosnia"
La forza viola dell’unità tra rinascita e futuro: Vanoli (per ora) blindato. Kean trascinatore azzurro: ora regali la stessa qualità a Firenze. Un vivaio d’eccellenza per sognare oltre la salvezzadi Andrea Giannattasio
Le più lette
1 Trovare un altro Moise non è facile. Il diktat di Paratici a squadra e ambiente viola: ora più di prima testa nel carroarmato
2 La forza viola dell’unità tra rinascita e futuro: Vanoli (per ora) blindato. Kean trascinatore azzurro: ora regali la stessa qualità a Firenze. Un vivaio d’eccellenza per sognare oltre la salvezza
Copertina
FirenzeViolaNiccolò Trapani si racconta: "Sogno lo scudetto. I gradoni nel 3-0 alla Juve un ricordo indimenticabile. Mi sento pronto per il salto"
Luca CalamaiPerché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitano
Lorenzo Di BenedettoKean, la Nazionale e il finale di stagione della Fiorentina: l'Italia avrà un peso non da poco. Vanoli e la tensione post Inter: ancora non è il tempo di dire "bravi" dopo un pareggio. 13 gare valgono più del resto della stagione
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com