Allenamento dell'Italia, tutti a disposizione di Gattuso, anche Scamacca
(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - Allenamento a ranghi completi per la Nazionale oggi a Coverciano. Tutti presenti agli ordini del commissario tecnico Rino Gattuso, compresi Alessandro Bastoni e l'attaccante dell'Atalanta Gianluca Scamacca, anche se quest'ultimo ha lavorato in modo ridotto. A bordo campo, a seguire la sessione, il presidente federale Gabriele Gravina e il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario che, pur indisponibile dopo un intervento a Londra per un problema di ernia inguinale, ha voluto stare in ritiro con i compagni e li seguirà anche martedì in Bosnia per la finale playoff per qualificarsi al Mondiale.
Potrebbe aggregarsi anche Di Lorenzo (dipenderà dalle decisioni del Napoli), ma non il laziale Zaccagni pure lui ai box per infortunio. (ANSA).
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