Vanoli: "5 mesi intensi, ora il rush finale. Conference? Sarebbe un regalo alla nostra gente"

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L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha risposto ad alcune domande a Sky, partendo dal difficile momento passato con la squadra in piena corsa salvezza: "Sono stati 5 mesi intensi, in cui abbiamo superato tante difficoltà. Adesso siamo concentrati tutti sul rush finale e sui mesi più importanti. Siamo stati bravi a rialzarci dopo i momenti difficili e a crescere, c'è un percorso che ci ha aiutato a credere nei nostri mezzi. Ora manca la parte più importante".

Sulla Conference ha spiegato: "Ho sempre detto ai ragazzi che dobbiamo credere in tutte le cose che facciamo. Dobbiamo continuare a coltivare questo nostro desiderio, che possa essere un regalo per la nostra gente".