Gelli: "Il mio sogno era giocare per la Fiorentina ma mi godo il Frosinone"

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Il difensore Jacopo Gelli ha rilasciato una lunga intervista a Tuttofrosinone.com parlando del suo percorso e degli obiettivi che vuole raggiungere: “Dal punto di vista fisico-atletico le esperienze nelle serie minori mi hanno aiutato perché iniziare a giocare con i grandi ti forma, anche se non sei subito pronto per la Serie B. Ho notato, soprattutto quest’anno, che per l’intensità che mettiamo nel gioco la richiesta a livello atletico è molto alta. Sono contento del percorso che ho fatto e di essere arrivato qui, secondo me, nel momento più giusto.

- prosegue Gelli – Il mio obiettivo, come avevo già detto, è quello che sogno da bambino ovvero arrivare in Serie A. Il mio sogno, essendo nato a Firenze, era ovviamente giocare con la Fiorentina, però ora che sono qui non posso dire altro che volevo giocare per il Frosinone”.