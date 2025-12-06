L'Inter strapazza il Como e si prende la vetta momentanea: 4-0 per i nerazzurri

L'Inter strapazza il Como e si prende la vetta momentanea: 4-0 per i nerazzurri FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:59News
di Redazione FV

Vola l'Inter di fronte al proprio pubblico. La formazione di Chivu rende molto più semplice di quanto si potesse pensare prima della partita il match col Como: netto 4-0 in favore dei nerazzurri, devastanti nei confronti della squadra di Fabregas. A segno Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto, i cui gol rendono l'Inter momentaneamente in testa al campionato con 30 punti. I lariani stazionano invece al sesto posto con 24 lunghezze.