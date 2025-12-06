L'Inter strapazza il Como e si prende la vetta momentanea: 4-0 per i nerazzurri
Vola l'Inter di fronte al proprio pubblico. La formazione di Chivu rende molto più semplice di quanto si potesse pensare prima della partita il match col Como: netto 4-0 in favore dei nerazzurri, devastanti nei confronti della squadra di Fabregas. A segno Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto, i cui gol rendono l'Inter momentaneamente in testa al campionato con 30 punti. I lariani stazionano invece al sesto posto con 24 lunghezze.
