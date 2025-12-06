Esame Palladino per l'Hellas, prima di Firenze: le formazioni di Verona-Atalanta

Il sabato di campionato si chiude con Verona-Atalanta, match in programma alle 20:45 al Bentegodi, dove Raffaele Palladino cerca un altro successo alla guida della Dea, mentre gli scaligeri tentano di risollevare la classifica in vista dello scontro diretto con la Fiorentina di domenica prossima. Queste le formazioni ufficiali:

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.