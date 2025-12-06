Graziani pesante: "La Fiorentina è in un dramma: non c'è nulla a cui aggrapparsi"

Francesco Graziani, ex attaccante della Fiorentina e campione del mondo 1982, nel corso del "Salotto dello Sport" in diretta su RTV38 ha commentato così la sconfitta dei viola sul campo del Sassuolo: "È incredibile come questa squadra, dopo 14 gare, si ritrovi a vivere con queste difficoltà. Se mi guardo intorno mi sembra di essere a "Scherzi a parte". La situazione si fa difficile e inizio a essere preoccupato, fino a poche settimane fa ero convinto che prima o poi sarebbe arrivata la vittoria, ma qui tarda ad arrivare tutto. C'è da preoccuparsi, la Fiorentina si è fatta trovare impreparata per la partita per cui doveva essere pronta. È entrata in un tunnel dove non c'è luce, neanche uno spiraglio: oggi poteva anche perdere, ma ha perso nel modo peggiore. È stata la peggior partita delle 14 in questione".

Aggiunge poi, Graziani: "Dal punto di vista calcistico è un dramma. Non c'è uno spiraglio a cui aggrapparsi: a volte c'è qualcosa a cui far riferimento, qui invece c'è assenza totale in tutto. Tra l'allenatore e la squadra bisogna trovare un punto d'intesa, perché non c'è più voglia di sacrificarsi e combattere. Non si capisce come mai ma questa squadra non riesce a trovare il bandolo della matassa".