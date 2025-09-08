L'ex portiere dell'Inter Onana scaricato dal Manchester: va al Trabzonspor

L'ex portiere dell'Inter Onana scaricato dal Manchester: va al Trabzonspor
Arrivato all'Inter a parametro zero nel 2022, appena un anno dopo e la finale di Champions, il portiere camerunense André Onana è stato pagato a peso d'oro dal Manchester United (57 milioni bonus compresi). Ora dopo solo due stagioni (101 partite e 149 reti subiti e tanti errori, con la Coppa d'Inghilterra del 2024 come unico trofeo vinto) l'ex portiere nerazzurro saluta Manchester per trasferirsi in Turchia, in prestito al Trabzonspor.