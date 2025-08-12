Ufficiale

L'ex obiettivo Bondo lascia il Milan e va alla Cremonese: il comunicato del club rossonero

Oggi alle 16:39News
di Redazione FV

Warren Bondo è stato a lungo un giocatore accostato alla Fiorentina nel corso dell'ultima sessione di mercato, per poi scegliere di vestire la maglia del Milan nell'ultimo giorno di mercato. Un'esperienza che però non ha portato fortuna al centrocampista, mai entrato veramente nelle rotazioni dei rossoneri, soprattutto in questa estate dopo il ritorno di Massimiliano Allegri. 

La sua carriera ripartirà dalla Cremonese, con cui ha firmato un accordo annuale in prestito secco dal Milan. I rossoneri hanno ufficializzato poco fa la sua cessione con questo comunicato: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Warren Bondo a US Cremonese fino al 30 giugno 2026". 