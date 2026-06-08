L'ex Empoli e Samp Pietro Accardi è il nuovo direttore sportivo del Cagliari
Già nell'aria da tempo, ora Pietro Accardi, ex direttore sportivo dell'Empoli e della Samp, è ufficialmente il nuovo ds del Cagliari. C'è infatti l'annuncio del club che scrive:
"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare la nomina come nuovo Direttore Sportivo del Club di Pietro Accardi, che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2029.
Nato a Palermo, 43 anni, da calciatore ha totalizzato oltre 250 presenze tra i professionisti con le maglie di Marsala, Palermo, Sampdoria, Brescia ed Empoli. Qui, dopo il ritiro, ha cominciato la sua carriera dirigenziale: inizialmente come Team Manager, poi nel 2016 – ad appena 34 anni – in qualità di Direttore Sportivo, ruolo che ricoprirà sino all’estate 2024.
Tra i principali artefici dei risultati ottenuti dai toscani, che in quelle stagioni conquistano due promozioni in A e tre salvezze nella massima serie, Accardi mette subito in evidenza le sue capacità manageriali: il suo lavoro è prezioso sia nella gestione che nella costruzione della rosa, abile nello scoprire il talento e trovare i profili più adatti per il gruppo, sia a livello calcistico che umano, così da valorizzare appieno il loro potenziale. Nella stagione 2024/25 ha svolto l’incarico di Direttore tecnico della Sampdoria.
Uomo di campo, che predilige vivere il quotidiano a stretto contatto con staff e squadra, dinamico, ambizioso e carismatico, Accardi metterà a disposizione del Club tutte le sue competenze e professionalità.
Benvenuto in Sardegna e buon lavoro, Direttore!".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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