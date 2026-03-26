Segna Kean! Gran gol dell'attaccante, Italia-Irlanda del Nord 2-0

Segna Kean! Gran gol dell'attaccante, Italia-Irlanda del Nord 2-0FirenzeViola.it
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Ieri alle 22:24News
di Redazione FV

L'Italia mette la freccia e prova l'allungo decisivo nella semifinale dei playoff per le qualificazioni ai prossimi mondiali e lo fa con Moise Kean. L'attaccante gigliato dopo una serie di occasioni alla fine fa centro con una rete da centravanti vero, con uno stop clamoroso su lancio di Tonali in area, poi calcia con il mancino: bacio al palo e palla in rete. Festa a Bergamo con la Griddy Dance di Moise Kean.