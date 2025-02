L'ex arbitro Casarin: "Il Var ha fatto abbastanza cavolate. Per dirigere la gara serve tranquillità"

Paolo Casarin, ex arbitro, su TMW Radio ha commentato oggi le decisioni arbitrali più discusse dell'ultimo turno di campionato, come il gol convalidato all'Inter contro la Fiorentina nonostante la palla fosse vistosamente uscita: "Io ho 85 anni e ho arbitrato fino all'88, sono 37 anni che non arbitro e in questo tempo non mi sono dimenticato di questo mondo. Ho conosciuto tutto l'ambiente, compresi i giornalisti, ma siamo lo stesso gruppo. Gli arbitri fanno parte di questo mondo e ogni parte deve dare il suo contributo affinché il gioco continui. Il calciatore è fondamentale, l'allenatore è importantissimo, l'arbitro serve per tenere in piedi il gioco. Le regole alla fine sono due, il fuorigioco e i falli, oggi si gioca diversamente ma le regole sono state modificate perché siamo presuntuosi e sono inutili. Non c'è più la discriminante sulla volontarietà. Il compito dell'arbitro è proprio quello.

Noi guardiamo tutto in tv, che però è una visione parziale del gioco. Non capisci quanto uno ha spinto un altro, lo sai solo se sei sul campo. Oggi gli arbitri sono continuamente travolti dalle partite e vivono per questo mestiere. Invece era meglio una volta, quando si faceva un altro mestiere anche. Il VAR? Di cavolate ne ha fatte abbastanza, poi che te ne risolva altre è un bel sollievo, ma neanche questo a volte va bene. Per fare l'arbitro ci vuole tranquillità, serenità, si deve far capire che è al servizio del gioco del calcio".