L'ex arbitro Casarin duro su Gimenez: "Il problema del calcio è la simulazione"

vedi letture

L'ex arbitro e designatore, Paolo Casarin, è intervenuto a Radio Anch'io Sport su Radio Rai, parlando con toni duri dell'episodio avvenuto durante Milan-Fiorentina e che ha deciso la gara, vale a dire il rigore concesso per fallo di Parisi su Gimenez: “Il vero problema di adesso e che doveva essere combattuto da anni e invece è stato lasciato crescere, è che nel calcio italiano c’è simulazione in ogni partita, sia in area che fuori. Fino a che non verrà studiata e combattuta la simulazione si andrà avanti purtroppo così.

Non occorre fare molto, dai punizione contro e un bel giallo al simulatore e vedrai che non la rifaranno più. Si fischia meno in Inghilterra è vero, ma perché non si simula”.