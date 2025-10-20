L'ex arbitro Casarin duro su Gimenez: "Il problema del calcio è la simulazione"
FirenzeViola.it
L'ex arbitro e designatore, Paolo Casarin, è intervenuto a Radio Anch'io Sport su Radio Rai, parlando con toni duri dell'episodio avvenuto durante Milan-Fiorentina e che ha deciso la gara, vale a dire il rigore concesso per fallo di Parisi su Gimenez: “Il vero problema di adesso e che doveva essere combattuto da anni e invece è stato lasciato crescere, è che nel calcio italiano c’è simulazione in ogni partita, sia in area che fuori. Fino a che non verrà studiata e combattuta la simulazione si andrà avanti purtroppo così.
Non occorre fare molto, dai punizione contro e un bel giallo al simulatore e vedrai che non la rifaranno più. Si fischia meno in Inghilterra è vero, ma perché non si simula”.
Pubblicità
News
Rigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 puntidi Mario Tenerani
Le più lette
1 Rigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 punti
Copertina
Tommaso LoretoTornare in campo la miglior medicina, a patto di fornire una prestazione convincente. Kean è convocato, serve un Pioli di nuovo "on fire"
Alberto PolverosiMilan-Fiorentina deve diventare la partita deI rilancio dei numeri 10 finora deludenti: meglio Leao o Gudmundsson?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com