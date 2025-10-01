L'ex allenatore della Fiorentina Iachini individua un'altra avversaria per l'Europa
Beppe Iachini, ex tecnico della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto in cui individua un'altra squadra in corsa per l'Europa, anche se per il gradino più basso. Si tratta dell'Udinese da lui stesso allenato: "Può e deve a fare molto più dell’anno scorso, e quindi può entrare a far parte del lotto delle squadre in competizione per la Conference, partendo sempre dal primo obiettivo di una salvezza da centrare il prima possibile".
Che pensa di Zaniolo?
"Fa parte di quei giocatori che se trovano la giusta chiave e il giusto ambiente può dare molto. Anche lui sa che questo è il momento di imporsi nell’Udinese e da quanto vedo ha cominciato col piglio giusto".
