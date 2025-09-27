L'Atalanta prova il colpaccio a Torino col minimo sforzo, Cabal salva la Juventus

vedi letture

Finisce 1-1 l'attesa partita tra la Juventus e l'Atalanta, sfida valida per la quinta giornata di serie A. Rallenta ancora dunque la squadra di Tudor che nel recupero di primo tempo è andata addirittura sotto con un gol confezionato tutto da solo da Sulemana nonostante il palo di Kalulu dopo 2' e diverse occasioni non concretizzate. Nella ripresa ancora un'occasione ospite con Pasalic ma poi la Juventus sale in cattedra e agguanta il pareggio al 78' con Cabal.

De Roon ferma fallosamente un avversario e rimedia il secondo giallo lasciando così i suoi in dieci e in sofferenza con Carnesecchi che nel recupero salva su Zhegrova. Con il pari la Juve è seconda a 11 punti ma con una partita in meno sia della capolista Napoli ora a 12 sia da Milan e Roma (a -2) che domani possono scavalcarla. A 9 ma con 5 partite anche l'Atalanta e la Cremonese (che nel pomeriggio ha pareggiato con il Como)