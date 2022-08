L. ALBERTO, Out anche oggi: presenta un certificato

Continua a far discutere la situazione Luis Alberto in casa Lazio. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il centrocampista spagnolo,dopo l'assenza di ieri agli allenamenti per influenza, anche oggi non si è allenato, presentando un certificato medico per febbre. Il 10 biancoceleste è un nome accostato alla Fiorentina in questa sessione di mercato, che cerca una mezzala di grandissima qualità.