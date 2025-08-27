Social L'agenzia di Lucci celebra l'approdo di Piccoli in viola con...la mitraglia di Batistuta

Da qualche ora Roberto Piccoli è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante si è presentato ieri, parlando alla stampa degli obiettivi di una stagione che per lui potrebbe essere quella della consacrazione nel grande calcio dopo l'exploit del passato campionato con la maglia del Cagliari. A celebrare il suo approdo in viola ci ha pensato anhce la "World Soccer Agency", banalmente l'agenzia di procuratori con a capo Alessandro Lucci, grande interlocutore del club di Commisso e soprattutto del ds Pradè.

Sui propri social, la WSA, ha diffuso una grafica dove Piccoli è intento ad esultare con la maglia viola addosso e soprattutto mentre compie il gesto della mitraglia. Esultanza che ricorda Gabriel Omar Batistuta, nobilissimo predecessore di Piccoli e storico bomber della Fiorentina.