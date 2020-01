KUMBULLA, Accordo col Napoli ma aspetta l'estate

Sulle pagine di TuttoMercatoWeb.com si leggono le ultimissime sul futuro di Marash Kumbulla, difensore del Verona tra i più chiacchierati in chiave mercato e seguito anche dalla Fiorentina. La decisione del giocatore - al momento - è quella di aspettare l'estate, nonostante l'accordo già raggiunto tra Napoli ed Hellas Verona: l'entourage del giocatore lo ha ribadito nelle ultime ore alla società partenopea. Quella azzurra, dunque, è sicuramente una opzione valida per il difensore classe 2000 in vista di giugno, ma non l'unica. In Italia, infatti, anche l'Inter ha fatto sapere di essere interessata al ragazzo per la prossima stagione.