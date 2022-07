KOUAME, Tante squadre sull'ivoriano: la situazione

Sul piede di partenza dopo l'annata in prestito all'Anderlecht e il rientro alla base a giugno, per Chirstian Kouamé sembrano esserci diverse squadre (in Serie A ed all'estero) interessate. L'attaccante ivoriano, in ritiro con la Fiorentina in Austria, potrebbe partire nelle prossime settimane e, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, avrebbe diversi club sulle sue traccia: si parla di Spezia, Torino e Cremonese in Italia, mentre all'estero sia Panathinaikos che Reims sembrano avere gli occhi sul classe '97.