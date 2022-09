KOUAME, Quest'anno voglio divertirmi. Dopo il gol...

L'attaccante della Fiorentina Cristian Kouamé ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match pareggiato per 1-1 contro la Juventus, nel quale ha contribuito con un gol importante.

Cosa vuol dire segnare in una partita così importante?

"Ci tenevo, quando sono andato via volevo poi tornare. Visto che sono rimasto, segnare in questa partita vuole dire molto per me".

Dopo il gol sei andato da Ikoné.

"Sta passando un momento un po' così: voglio stargli vicino perché anch'io ho passato un momento simile".

Avete sbagliato un rigore e sfiorato il gol nel finale.

"Capita di sbagliare un rigore, la prossima partita cercheremo di vincere".

Quanto è importante la fiducia di Italiano?

"Quando sono tornato non pensavo di rimanere, ma ho lavorato e il mister mi sta dando fiducia. Mi sta aiutando molto, anche fuori dal campo e per me vuol dire tanto".

Che obiettivo ti dai per la stagione?

"Quest'anno non voglio pensare, ma solo divertirmi".