Kouadio, dal Tobbiana all'esordio in Serie A. Luca Paoletti: "Umiltà, lavoro e costanza"

Eddy Kouadio, classe 2006, nato e cresciuto a Prato, dopo essere stato un pilastro della Primavera di Daniele Galloppa, è stato aggregato alla Fiorentina di Pioli fin dal primo giorno di ritiro. Dalla prima chance con il Leicester, passando per l'ingresso ad Old Trafford fino ad arrivare all'esordio in Serie A domenica 31 agosto allo Stadio Olimpico di Torino contro i granata.

Kouadio è cresciuto sui campi della Galcianese prima e del Tobbiana 1949 dove il suo talento è esploso definitivamente. Eddy è un difensore centrale di grande fisicità e velocità ed ha esordito proprio da braccetto di destra subentrando al posto di Pietro Comuzzo. Luca Paoletti, ex direttore sportivo della Tobbianese che ha seguito da vicino la crescita del ragazzo prima del trasferimento alla Fiorentina l'ha raccontato così a sportdiprato.it: "Quando penso a Eddy la prima cosa che mi viene in mente è la sua umiltà che è una caratteristica sempre più difficile da trovare nei ragazzi che si affacciano al professionismo da giovanissimi. Eddy ha saputo aspettare il suo momento, senza forzare niente. Il primo anno in Under 16 alla Fiorentina giocò solo 30 minuti. Tanti ragazzi avrebbero mal sopportato il poco impiego e lui, invece, ha continuato a lavorare duramente e, infatti, allenamento dopo allenamento è riuscito a mostrare il suo valore tanto da diventare una colonna portante della primavera viola che lo scorso anno ha giocato la finale scudetto contro l'Inter. Ho sempre notato che lui aveva qualcosa in più degli altri ragazzi ma alle sue doti ha affiancato comunque tanto lavoro, e questo è fondamentale per emergere. Il fatto che Pioli l'abbia fatto esordire dal primo minuto del secondo tempo è sintomo di grande fiducia da parte del mister e sono certo che se la sia guadagnata con il sudore".