Social Kospo: "Ieri si è realizzato il sogno di rappresentare il mio paese, ti amo Bosnia". Dzeko approva

Ieri sera la Bosnia Erzegovina ha vinto facilmente sul fanalino di coda del girone San Marino. Nel finale ha avuto spazio anche il difensore della Fiorentina Eman Kospo, alla prima convocazione dopo aver scelto questa Nazionale dopo tutte le giovanili con la Svizzera. Sui social ha espresso tutta la sua gioia per il debutto: "Ieri sera si è realizzato uno dei miei maggiori sogni! Da bambino, sognavo di rappresentare un giorno il mio paese, di essere davanti a quei tifosi incredibili... Ho combattuto giorno dopo giorno, sognando e sperando di avere un'opportunità per difendere questi colori! Ieri sera è arrivato quel momento. Sono felicissimo per il mio debutto con la Bosnia. È difficile trovare le parole giuste per esprimere i miei sentimenti. Entrare in campo con il nostro capitano e tutti quei ragazzi straordinari, assistere mio fratello Kerim... Questa è sicuramente una notte che ricorderò sempre con piacere! Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me, e in particolare la mia Bosnia per avermi dato fiducia e per l'opportunità. Apprezzo davvero tutto ciò e posso garantire che, finché sarò qui, mi prenderò cura appassionatamente di questo paese e dei suoi colori! Sono lontano dalla fine, ma sono molto grato per questo inizio! Continuiamo esattamente da dove ci siamo fermati! Con supporto e pazienza tutto è possibile! Ti amo Bosnia! Sei unica".

E tra i commenti sotto al post del giovane difensore c'è anche quello del neo compagno nella Fiorentina Edin Dzeko che tanto peso ha avuto sulla decisione e che lo applaude: "Bravo 'Mali' gli scrive.