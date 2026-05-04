Kolarov e lo scudetto: "L'Inter presentata come un disastro, le altre sono rimaste sul divano"

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L'Inter ha vinto il 21esimo scudetto, dopo averlo perso la scorsa stagione, con in panchina Chivu e Aleksander Kolarov, suo vice (al Franchi fu lui a sedere in panchina con il romeno squalificato). E ieri proprio Kolarov è stato chiaro nel rivendicare il motivo della vittoria del titolo: "Non c’è stata una partita particolare a dcretarla come dicevo prima. Dall’inizio abbiamo creduto nel nostro lavoro. I ragazzi sono stati bravissimi, ed è stato bello lavorare con loro. Capitano le sconfitte come l’anno scorso, l’Inter come è stata presentata sembrava un disastro, le altre squadre sono rimaste sul divano a guardare.

Poi si può vincere e perdere. Da giugno la squadra si è messa a disposizione, da subito. Abbiamo sfruttato le loro qualità, sia calcistiche che umane. Per giocare nell’Inter la differenza la fanno gli uomini, questa partita è il risultato di una stagione intera".