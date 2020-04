KOFFI, Un sogno quando ho visto FR7. In futuro...

Il giocatore della Primavera della Fiorentina Christian Koffi ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo Marca. Queste alcune sue risposte:

Come fa un giocatore a vivere questa incertezza di non sapere quando tornerà in campo di nuovo?

"È molto frustrante perché da un lato la squadra stava andando bene, si era qualificata per la seconda volta alla finale di Coppa. Questa situazione è frustrante, ma d'altra parte devi rispettare le regole di sicurezza. La salute è la cosa più importante".

Sei stato nominato il miglior giocatore della squadra primaverile della Fiorentina, come ti vedi in futuro?

Per me è un orgoglio. Non è un titolo individuale, lo devo a tutta la squadra. Il mio obiettivo è quello di avere ancora più importanza all'interno di una squadra che ha un interessante progetto sportivo. Non ho considerato se il mio futuro sarà in Spagna, in Inghilterra o in Italia. L'obiettivo di questa stagione è giocare con tutta la sicurezza del mondo e vincere la finale della Coppa Italia, che sarebbe qualcosa di storico".

Si parla dell'interesse delle squadre spagnole, come Maiorca, è vero?

"Sì, diversi media in Italia me ne hanno parlato. Ne ho discusso con il procuratore, ci sono parecchi primi e secondi team, non solo in Spagna, ma in Europa, che apprezzano il mio lavoro. Per me è qualcosa che mi rende orgoglioso perché significa che riconoscono il lavoro che faccio quotidianamente con il mio team. Parleremo alla fine della stagione e prenderemo la decisione migliore per continuare a crescere".

Ti piacerebbe l'idea di giocare in Spagna?

"La Liga spagnola per me è la migliore al mondo. Da quando ho lasciato Monaco ho imparato molto a livello tattico e penso di poter imparare molte cose con gli allenatori spagnoli di grande qualità".

Non è male imparare da Ribéry, vero?

"Per me è stato un sogno vederlo arrivare, allenarsi con lui è un piacere, imparo molto da lui. È una persona molto umile e molto bravo con i giovani. Abbiamo una relazione particolare, essendo francese sono come il suo fratellino, imparo molte cose. Ribéry è un riferimento, nonostante la sua età, ha fame di calcio e titoli. La cosa più importante nel calcio è avere fame per continuare a giocare".